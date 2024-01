Tragico incidente nel pomeriggio a Gela. Un uomo di 42 anni, Gregorio Perrone, è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un albero. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta sono stati inviati l’elisoccorso e un’ambulanza ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare.

Il dramma a Corleone

Drammatico incidente sulla strada statale 118 nei pressi di Corleone. Per cause in corso di accertamento un furgone mentre tentava di superare un pullman dell’Ast ha iniziato a sbandare finendo contro un’altra vettura che procedeva in senso contrario.

Nell’impatto che ha provocato anche il ribaltamento del furgone è rimasto gravemente ferito un uomo di 49 anni, un agricoltore le cui iniziali sono F.B. La vittima è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. La prognosi è riservata.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Corleone per accertare le responsabilità.

Quattro giorni fa l’incidente di Cerda

Ed è di due feriti il bilancio di un altro drammatico incidente frontale avvenuto due giorni or sono a Cerda nel palermitano, Nello scontro tra due vetture è rimasto gravemente ferito un uomo di 67 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Cefalù.

C’è anche un secondo ferito di 73 anni trasportato anche lui in ospedale al pronto soccorso di Cefalù le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

L’impatto è avvenuto nella statale che porta a Cerda. Per cause in corso d’accertamento le due vetture si sono scontrate. Un impatto violento che per ore ha bloccato il transito in strada per consentire l’arrivo dei soccorsi dei sanitari del 118, le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri a cui spetterà accertare le responsabilità dell’incidente.

Bisogna attendere la prognosi dei due feriti per sapere se le vetture verranno sequestrate. La strada è stata liberata solo dopo qualche ora.

Altro incidente a Palermo

Un incidente si è verificato in via Gino Marinuzzi, a Palermo, all’interno del quartiere Oreto-Stazione. Un auto e una moto si sono scontrati all’incrocio con via Todaro. L’impatto è avvenuto intorno alle 13. Sul posto si è recato il personale del 118, che ha portato il conducente del mezzo a due ruote presso l’ospedale più vicino. Per fortuna, le sue condizioni non sarebbero gravi.

