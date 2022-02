la ragazza è originaria di riesi

Una ragazza di Riesi, D. D. le iniziali, 20 anni, è in gravissime condizioni in seguito a un incidente avvenuto nella notte tra Riesi e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

La giovane e il fidanzato si sono schiantati contro un muretto

La giovane stava tornando a casa insieme al fidanzato quando quest’ultimo, probabilmente a causa della nebbia e della velocità elevata, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118.

La 20enne trasferita dall’ospedale di Mazzarino a quello di Caltanissetta

I due ragazzi sono stati trasportati al vicino ospedale di Mazzarino. Qui però le condizioni della ventenne sono apparse subito gravi ed è stato disposto il trasferimento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Gravissime condizioni, prognosi riservata per la giovane

La giovane, che ha riportato traumi severi e lesioni interne, è stata operata e adesso è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Il ragazzo invece avrebbe riportato solo la frattura del polso.

A Palermo è morta in un incidente una ragazza, altre tre giovani gravemente ferite

Gravissimo incidente questa mattina in viale del Fante a Palermo. Una Fiat 600 è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca. Una ragazza di 19 anni è morta, mentre tre sono rimaste gravemente ferite.

La ragazza morta si chiamava Carlotta Rosano. Era quasi arrivata a casa, non abitava distante dal luogo dell’incidente.

Le giovani sono state portate all’ospedale Villa Sofia. Le loro condizioni sono gravi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le ragazze dall’auto e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, cercando di rianimare la ragazza. Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono eseguiti dalla polizia municipale che per accertare le responsabilità.

Tre vittime nel Nisseno

Appena tre giorni fa, un altro incidente stradale mortale ha provocato tre vittime nel Nisseno.

Lo scontro fatale è avvenuto tra un’auto e una ambulanza in territorio di Butera, sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela.

A perdere la vita, oltre al conducente del mezzo di soccorso e al paziente che veniva trasportato, un automobilista, mentre un medico e un infermiere sono rimasti feriti.

L’ambulanza dell’Asp nissena, in servizio all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, stava tornando dal Sant’Elia di Caltanissetta dove aveva trasportato un paziente che era stato sottoposto a una procedura in emodinamica.

La dinamica secondo la stradale

Ad un tratto, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale che ha sentito le testimonianze di un altro automobilista, una Nissan Juke ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro l’ambulanza che si è ribaltata.

Le vittime

Morti sul colpo l’autista dell’auto, Luigi Guarnaccia, 46 anni, di Catania, e il paziente, Francesco Cannìa, 76 anni, di Niscemi, che era all’interno dell’ambulanza. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta sono state inviate due ambulanze e l’elisoccorso che ha trasportato l’infermiere, Giuseppe Ragusa, al Sant’Elia per un grave trauma craniofacciale. Le sue condizioni sono definite gravi dai sanitari. Una delle ambulanze si è occupata del trasporto all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela del medico che accompagnava il paziente, Flavio Rimmaudo, e che ha subito un trauma toracico.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Molto più complesse si sono rivelate invece per i vigili del fuoco le operazioni per estrarre l’autista dell’ambulanza, Tiziano Iudica, le cui condizioni sono apparse subito gravissime. L’uomo, che è stato intubato sul posto e trasportato al Sant’Elia, è morto durante il tragitto in ambulanza per i gravissimi traumi riportati agli arti inferiori.