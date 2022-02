Due gli scontri che si sono registrati

Notte movimentata quella appena trascorsa a Palermo dove si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto complessivamente cinque veicoli. Diversi anche i feriti e in alcuni casi anche ingenti i danni.

In via Morello

Un primo scontro tra due auto si è verificato intorno alle due in via Morello, all’angolo con via Rapisarda. Due veicoli, per cause in corso di accertamento, sono entrati in collisione, provenienti da diverse direzioni. E’ ipotizzabile che l’alta velocità e una mancata precedenza siano state le cause di questo incidente che poteva avere delle gravissime conseguenze. Uno dei due veicoli addirittura è cappottato, l’altro è rimasto pesantemente danneggiato nella parte anteriore. Due i feriti, i rispettivi uomini alla guida dei mezzi, entrambi trasportati all’ospedale. Intervenuti anche i vigili del fuoco.

In via dei Fiori

Danni più contenuti e feriti lievi invece nell’altro incidente avvenuto in via dei Fiori, avvenuto intorno alle 4. In questo causo un’auto è andata ad impattare contro due veicoli che erano posteggiati. Al vaglio le cause che hanno portato l’automobilista ad uscire fuori strada.

Gli ultimi incidenti

Nel territorio palermitano in questi ultimi giorni si sono verificati due incidenti sicuramente di entità superiore a quelli accaduti questa notte. Appena ieri traffico bloccato sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Casteldaccia e Bagheria, a causa di un mezzo pesante ribaltato al km 7,500 che aveva occluso l’intera sede stradale. Al vaglio anche qui le cause: probabilmente un sorpasso azzardato, l’alta velocità, la mancanza della distanza di sicurezza o una distrazione. L’autista del tir è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo ribaltato e le sue condizioni sono state considerate serie: coinvolte anche altre auto. Qualche giorno prima un altro Incidente si era verificato sempre sulla Palermo-Catania, nella zona del raccordo autostradale all’altezza di Villabate. Un giovane palermitano di 20 anni, S.A., è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civico.