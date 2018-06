Il commento al provvedimento di giunta

“Con una delibera dello scorso 30 maggio la giunta regionale ha approvato l’utilizzazione parziale delle risorse previste dalla legge 24/2016 per un importo complessivo pari a. 3.788.120,00. Si tratta dei finanziamenti a copertura dei progetti esecutivi relativi al centro turistico/culturale/ricreativo del Borgo Naturale Santa Margherita (importo totale progetto €. 500.000,00) ; riqualificazione urbana Area Porta Vittoria (importo totale progetto €. 1.845.000,00); sostituzione infissi esterni del Palazzo di Città (importo totale progetto €. 748.220,12); riqualificazione piazzale Suor Teresa Valse’ e realizzazione area giochi (importo totale progetto €. 580.000,00); impianto d’illuminazione Pista Ciclabile Macchitella (importo totale progetto €. 114.900,00)”. Lo afferma in una nota Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia.

“Ringrazio la Giunta e l’assessore Alberto Pierobon per l’attenzione prestata al mio territorio ed ai cittadini gelesi. Sarò scrupolosa osservatrice dell’impiego dei finanziamenti come stanziato – ha aggiunto -. La Città necessità di opere infrastrutturali per la protezione e lo sviluppo del territorio e le misure, come richieste dall’Amministrazione, devono costituire solo un primo passo in avanti. Il Comune spenda presto e bene le somme finanziate. Sarà mio compito vigilare e contribuire ad individuare, adeguate ‘proposte’ di sviluppo attraverso un trasparente percorso di partecipazione attiva tra i soggetti istituzionali involti, Comune e Regione, associazioni, forze economiche e sociali al fine di garantire la tutela, valorizzazione ed implementazione delle risorse territoriali ed ambientali” ha concluso la Bartolozzi.