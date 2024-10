Un minorenne con precedenti penali è stato arrestato a Caltanissetta per resistenza a pubblico ufficiale dopo un rocambolesco inseguimento con la Polizia. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di venerdì mattina, quando una volante ha intimato l’alt ad un’auto con tre persone a bordo durante un posto di controllo in via Redentore.

Inseguimento per le vie di Caltanissetta

Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato, dando inizio ad un inseguimento ad alta velocità per le vie della città. La fuga si è conclusa bruscamente in via San Calogero, dove l’auto, a seguito di una manovra azzardata, si è schiantata contro un muro.

Fuga a piedi e arresto del minorenne

I tre occupanti del veicolo sono fuggiti a piedi per le vie del centro storico. Gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare uno di loro, un minorenne già noto alle forze dell’ordine per reati legati a droga, contro il patrimonio e la persona.

Auto rubata restituita al proprietario

L’auto incidentata, risultata rubata il pomeriggio precedente a Pietraperzia, è stata restituita al legittimo proprietario. Le indagini sono ancora in corso per identificare gli altri due fuggitivi.

Convalida dell’arresto senza misure cautelari

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni ha convalidato l’arresto del giovane, ma ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare.

