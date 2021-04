I lavori consegnati a marzo

A Gela Musumeci in visita al cantiere del Museo della nave

il governatore si è confrontato con il direttore dei lavori

A Marzo sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di un padiglione

L’obiettivo ambizioso è quello di completare l’opera entro la fine dell’anno. Ed è stato ribadito, stamane, nel corso del sopralluogo che il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha voluto compiere a Gela, al cantiere per la costruzione del Museo della nave, all’interno del Bosco Littorio. Accompagnato dal sindaco Lucio Greco, dalla soprintendente ai Beni culturali Daniela Vullo e dal direttore del Museo archeologico Luigi Gattuso, il governatore si è confrontato con il direttore dei lavori sullo stato di avanzamento della struttura che dovrà ospitare il relitto della nave greca, recuperato proprio nelle acque gelesi.

Anni di attesa per gela

«Dopo anni di estenuante attesa – ha dichiarato Musumeci – prende finalmente corpo uno spazio culturale che dovrà segnare l’avvio di una nuova stagione per la città rivierasca. Stiamo, nel frattempo, lavorando alla mostra su “Ulisse e la Sicilia” che allestiremo a Bosco Littorio, in un’altra apposita struttura, nel periodo estivo. Ho anche sollecitato l’architetto Gattuso ad accelerare le procedure per la riqualificazione del Museo archeologico, liberandolo dagli spazi risultati precari e pericolosi. Non è facile recuperare il ritardo accumulato a Gela in tanti anni, ma ci riusciremo».

I lavori consegnati a marzo

A Marzo sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di un padiglione per l’esposizione temporanea del relitto della “nave greca”. L’area in questione ricade all’interno del Bosco Littorio – dove sono già presenti gli uffici periferici della soprintendenza dei Beni culturali – limitrofa a quella dove da un mese sono iniziati gli interventi per la costruzione del “Museo dei relitti greci”.

I lavori per un importo di 700mila euro

A eseguire i lavori, che dovranno concludersi entro 4 mesi, sarà la ditta Cogesp di Favara, che si è aggiudicata l’appalto di circa 700mila euro. Il padiglione sarà la sede espositiva provvisoria della nave arcaica gelese, la più antica mai rinvenuta, pronta per essere fruita dal pubblico all’interno di una grande mostra che sarà allestita proprio nella città rivierasca nel periodo estivo, dedicata al mito di Ulisse in Sicilia.