Lavori di manutenzione straordinaria lungo le condotte dell’acquedotto Ancipa. Gli interventi – 19 in totale – serviranno a migliorare l’efficienza della condotta e consentiranno di contenere i prelievi dal lago Ancipa, in sofferenza a causa degli effetti della siccità.

I lavori

I lavori, che verranno eseguiti da Siciliacque assieme a un gruppo di aziende esterne, sono stati concentrati tutti nelle giornate di domani (7 agosto) e dopodomani (8 agosto) al fine di minimizzare i disagi e rientrano in una serie di attività programmate da Siciliacque di concerto con la cabina di regia della Regione.

I disagi

Per consentire la maxi manutenzione straordinaria, a partire dalle ore 6 di domani, sarà interrotto l’esercizio degli acquedotti Ancipa, Blufi e Madonie Ovest. Le forniture idriche agli enti interessati – 8 Comuni della provincia di Enna, 4 del Nisseno e uno del Catanese, più due Consorzi di Bonifica, il Cefpas e l’Asi Mulinello – verranno ripristinate fra le ore 12 di giovedì (8 agosto) e la mezzanotte di venerdì (9 agosto). Siciliacque provvederà a garantire nei Comuni sottoposti a turnazione idrica una dotazione straordinaria di acqua nelle 48 ore successive al ripristino.

Il fieno contro la siccità

Sono in tutto dieci i centri sul territorio della Sicilia in cui, a partire da oggi, sarà distribuito il fieno agli allevatori che hanno diritto al bonus introdotto dalla Regione. La misura, finanziata con 20 milioni di euro, è stata voluta dal governatore Renato Schifani per limitare i danni dovuti alla siccità.

I centri di distribuzione

L’elenco dei centri, approvato dal commissario delegato per l’emergenza idrica in Agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta, comprende: il Centro di meccanizzazione agricola Esa di Agira per l’Ennese, Agrifiera a Noto e l’area autoporto dell’Asi a Melilli per la provincia di Siracusa e il Centro di meccanizzazione Esa di Serradifalco per il Nisseno. Le strutture individuate per la provincia di Ragusa sono la zona industriale del capoluogo, Foro Boario a Modica, fiera Emaia a Vittoria, il mercato ortofrutticolo di Roccazzo a Chiaramonte Gulfi e il mercato agricolo di Donnalucata a Scicli. Infine, per il Catanese, il centro individuato è quello dell’area di protezione civile di via Cristoforo Colombo a Caltagirone. “La difficile crisi idrica che stiamo vivendo – dichiara il presidente della Regione – impone azioni tempestive. Per questo, anche per quanto riguarda questa misura, abbiamo fatto in modo che tutte le procedure potessero essere completate nel più breve tempo possibile. La consegna del fieno agli agricoltori rappresenta un’altra tappa nel complesso percorso per affrontare le conseguenze della siccità”.