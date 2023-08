I controlli dei Nas in diversi stabilimenti siciliani

Scattano le chiusure di depositi alimentari in tre lidi balneari in Sicilia. Operazione che rientra nell’ambito di una maxi operazione dei Nas in tutta Italia e che ha riguardato quindi anche l’isola. Le gravi irregolarità riscontrate tra il Catanese e il Nisseno. A saltare fuori olio e carni rancide, oramai andate a male e in alcuni casi congelati anche in modo irregolare.

Nel Catanese

Sequestrati 90 litri di olio d’oliva condizionato all’interno di contenitori privi di etichetta, in evidente cattivo stato. Trovati 5 chili di carni avicole in cattivo stato di conservazione congelate abusivamente, rinvenuti presso il punto di ristoro annesso ad uno stabilimento balneare di Catania. Disposta inoltre la chiusura di un esercizio di somministrazione e di un deposito alimenti, entrambi privi dei requisiti igienico-sanitari e strutturali. Erano stati attivati abusivamente all’interno di 2 ulteriori stabilimenti balneari della provincia catanese.

Nel Nisseno

Disposta la chiusura di uno stabilimento balneare di Caltanissetta attivato senza le prescritte autorizzazioni. Il valore complessivo della struttura oggetto del provvedimento corrisponde a 150 mila euro.