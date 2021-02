E’ ingente il patrimonio sequestrato dalla Guardia di Finanza e dalla Dia di Caltanissetta alla famiglia Luca, due generazioni di imprenditori nel settore dle commercio delle autovetture ed in quello dell’edilizia.

Le accuse

Secondo gli inquirenti i Luca sarebbero stati in affari con il clan Rinzivillo e per questo è scattatoiol sequestro di due aziende di commercializzazione autovetture, sette imprese che operano nel settore ediulizio e dei beni immobili, le quote sociali riferibili alla famiglia della Oikos alberghiera ma anche 192 immobili da Gela fino a Vittoria e Marina di Ragusa, 40 terreni e ben 47 rapporti bancari. Un patrimonio valutato in 68 milioni di euro composto da queste aziende per le quali sono scattati i provvedimenti:

Aziende del settore auto

“LUCAUTO S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nel “commercio di autovetture”;

– “CARLUCA S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nel “commercio di autovetture”;

Aziende del settore edilizio e immobiliare

– “TERRANOVA IMMOBILIARE S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “locazione di

immobili”;

– “IMMOBILLUCA S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “compravendita di beni

immobili”;

– “LUCA IMMOBILIARE S.r.l. in liquidazione”, con sede in Busto Arsizio (VA), in attività nella

“compravendita di immobili”;

– “LUCA COSTRUZIONI S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “costruzioni di edifici”;

– “MIRTO S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “costruzioni di edifici”.

Inoltre, l’odierna misura di prevenzione ha riguardato anche:

– l’intero compendio aziendale e n. 3 quote societarie (pari al 95% del capitale sociale) della

“GINEVRA IMMOBILIARE S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “locazione di

immobili”;

– l’intero compendio aziendale e n. 2 quote societarie (pari al 90% del capitale sociale) della

“LUCA IMMOBILIARE S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “compravendita di

immobili”;

– n. 1 quota societaria (pari al 10% del capitale sociale) della “OIKOS S.r.l.”, con sede in Gela

(CL), avente per oggetto l’attività di “alberghi e ristoranti”;

Immobili e terreni

– n. 40 terreni siti in Gela (CL) – di cui 25 facenti parte dei predetti compendi aziendali;

– n. 192 fabbricati siti in Gela (CL), Marina di Ragusa (RG) e Vittoria (RG), di cui 142 facenti

parte dei predetti compendi aziendali;

Conti correnti e polizze assicurative

– n. 47 rapporti bancari, finanziari e/o polizze assicurative.