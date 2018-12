è accaduto a serradifalco

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la precisazione della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in merito all’articolo “Niente novena di Natale in una scuola del Nisseno, no a sciacallaggio della Lega”.

Nella nota si legge: “Desideriamo precisare che nessun genitore testimone di Geova ha chiesto alla Preside dell’Istituto di Serradifalco di intervenire per sospendere la celebrazione della Novena in occasione del Natale.

I testimoni di Geova rispettano la libertà religiosa di tutti e non fanno pressioni per vietare agli altri di esprimere liberamente la propria religiosità”.