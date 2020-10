La sentenza del Tribunale

Il tribunale di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 6 mesi l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto, accusata di avere gestito in modo clientelare, in cambio di denaro e favori, le nomine degli amministratori giudiziari dei patrimoni sequestrati e confiscati alla mafia.

Nel corso del processo, Saguto era stata radiata dalla magistratura dal Csm.

Condannato anche l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, amministratore giudiziario: per lui 7 anni e 6 mesi di carcere. Assolti Vittorio Saguto, padre dell’ex magistrato, Aulo Gigante e Lorenzo Chiaramonte, ex giudice della sezione Misure di prevenzione

Questi gli altri condannati: il docente della Kore di Enna, Carmelo Provenzano, 6 anni e 10 mesi; l’ingegner Lorenzo Caramma, marito di Saguto, sei anni e due mesi; Roberto Nicola Santangelo, amministratore giudiziario, sei anni e due mesi; l’avvocato ed ex amministratore giudiziario Walter Virga, un anno e 10 mesi; Emanuele Caramma, figlio di Saguto, sei mesi; Roberto Di Maria, preside della facoltà di Giurisprudenza di Enna, due anni e otto mesi; Maria Ingrao, moglie di Provenzano, quattro anni e due mesi; Calogera Manta, cognata di Provenzano, quattro anni e due mesi; il colonnello della Dia Rosolino Nasca, quattro anni; L’ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo, tre anni.

Queste le richieste di pena che erano state avanzate dai pubblici ministeri Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti: 15 anni e 4 mesi per Silvana Saguto; 12 anni e 3 mesi per Gaetano Cappellano Seminara; nove anni e 10 mesi per Lorenzo Caramma; 11 anni e 10 mesi per Carmelo Provenzano; 6 anni per Francesca Cannizzo; 2 anni e 6 mesi Lorenzo Chiaramonte; 10 anni e 11 mesi per Roberto Nicola Santangelo; 2 anni per Walter Virga; 6 mesi per Emanuele Caramma; 4 anni e 4 mesi per Roberto Di Maria; 5 anni per Maria Ingrao; 4 anni e 6 mesi per Calogera Manta; 8 anni e 1 mese per Rosolino Nasca. Chiesta l’assoluzione per Vittorio Pietro Saguto, padre dell’ex magistrato e per Aulo Gabriele Gigante, un altro amministratore giudiziario.