La Regione Siciliana non sarà parte civile all’udienza preliminare a carico dell’ex presidente di Sicindustria Antonello Montante accusato in concorso con esponenti delle forze dell’ordine, politici e ex collaboratori, di avere costituito una ‘rete di spionaggio’ per acquisire informazioni su indagini aperte a suo carico dalla Procura di Caltanissetta.

L’esclusione della Regione è stata decisa dal Gup di Caltanissetta Davide Salvucci davanti al quale si celebra l’udienza preliminare nei confronti dell’imprenditore. Ammessi, invece, tra gli altri, i comuni di Palermo e Caltanissetta, l’ex assessore regionale e magistrato Nicolò Marino e il giornalista Attilio Bolzoni.

All’udienza di oggi Montante ha inizialmente presentato un certificato medico, attraverso i suoi legali, sostenendo di non potere essere presente e chiedendo un rinvio. “Mossa” che ha indotto il Gup a chiedere agli avvocati quali siano le intenzioni dell’imputato vista l’imminente scadenza dei termini di custodia cautelare. Se l’udienza preliminare non dovesse concludersi entro il 14 novembre, Montate sarebbe scarcerato. A quel punto l’imprenditore ha comunicato la rinuncia alla presenza alle prossime udienze. Decisione che scongiura rinvii e il decorso dei termini di custodia cautelare.