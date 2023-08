I poliziotti del commissariato di Gela hanno arrestato un ventisettenne in esecuzione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica di Gela, per due episodi di rapina e sette di furto commessi in danno di esercizi commerciali.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, hanno consentito di far luce su nove episodi commessi a Gela tra aprile e luglio scorso. Il modus operandi dell’arrestato in alcuni episodi di furto era sempre lo stesso, dopo essersi introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, approfittava della distrazione del proprietario per appropriarsi con destrezza, di volta in volta, di portafogli, soldi dalla cassa, gratta e vinci, ecc. All’uomo sono state contestate dalla Procura anche un tentativo di furto presso una cassa continua e due rapine commesse con la minaccia di un’arma. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Rapina supermercato a Palermo

Rapina ad un supermercato a Palermo. Due giovani armati con un forchettone sono entrati nel supermercato Paghi Poco in via Eugenio l’Emiro e hanno prelevato i soldi in cassa. I due si sono diretti agli impiegati e minacciandoli hanno portato via i cassetti delle casse. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito i rilievi per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo.

La rapina al portavalori

Rapina ad un furgone portavalori a Palermo. L’assalto nella zona d’accesso all’autostrada, nei pressi di via Rosario Nicoletti. Cinque uomini hanno affiancato il mezzo. Hanno disarmato e portato via la pistola e il giubbotto antiproiettile al vigilante e poi si sono dati alla fuga.

Bottino da quantificare

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Dopo aver preso i soldi i cinque sono fuggiti a bordo di una Lancia Y rubata. Nella zona si sono formate lunghe code. Ingente il bottino pari a oltre 100 mila euro. Sul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire agli autori.

Like this: Like Loading...