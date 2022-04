Segnalato al prefetto

Un 27enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato perché trovato in evidente stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti e si è rifiutato di sottoporsi al drug test. L’uomo, che circolava a bordo di ciclomotore privo di patente di guida e di copertura assicurativa, è stato sanzionato anche per le violazioni al codice della strada e per detenzione di marijuana per uso personale.

Il controllo in strada

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura un ventisettenne per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Stanotte l’equipaggio di una volante, nel transitare per via Don Minzoni, ha sottoposto a controllo il conducente di un ciclomotore. Il predetto, noto agli agenti per i suoi precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi al drug test.

Segnalato al prefetto

Allo stesso, dopo la perquisizione personale eseguita sul posto, è stata sequestra della marijuana detenuta per uso personale. Per tale violazione l’uomo è stato segnalato alla locale Prefettura; inoltre, poiché era privo di patente di guida, mai conseguita, e di copertura assicurativa è stato anche sanzionato per violazioni al codice della strada. Il ciclomotore è stato sequestrato ai fini della confisca.