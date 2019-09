scoperto dai carabinieri lungo la statale 117

Entrava in azione la notte sperando che non lo vedesse nessuno mentre rubava. Non gioielli, soldi o oggetti di valore: un ladro ‘anomalo’ perché rubava i cartelli della segnaletica stradale, proprio come Tommaso, interpretato da Salvo Ficarra nel film “Il 7 e l’8”.

A finire nei guai è stato un gelese di 22 anni, T.S., denunciato a piede libero per furto di segnaletica stradale.

I carabinieri di Gela, che lo hanno scoperto, mai avrebbero immaginato la natura della refurtiva.

E’ stato l’atteggiamento del giovane, che si trovava sulla statale 117, a insospettire una pattuglia dei carabinieri, alla vista dei quali, il 22enne si è subito infilato dentro la sua autovettura tentando di scappare.

Dopo un breve inseguimento è stato bloccato.

Grande lo stupore dei carabinieri quando hanno intimato al giovane di aprire il bagagliaio della macchina: all’interno c’erano ben nove cartelli stradali, una tenaglia da carpentiere per smontarli e altri attrezzi.

Il 22enne è stato è stato denunciato ed è in attesa di giudizio mentre il materiale rinvenuto è stato recuperato e posto sotto sequestro.

Gli inquirenti dovranno adesso capire se il furto di cartelli stradali sia stato fatto in nome di una strana ‘passione’ del giovane o se gli stessi servissero per altri fini.

