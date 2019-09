Il furto sarebbe avvenuto lo scorso weekend

Era entrato in negozio mostrando tutta la sua nonchalance per cercare di non attirare l’attenzione su di lui in vista del furto che aveva pianificato: saccheggiare cosmetici e profumi dagli scaffali. La polizia ha arrestato lo scorso weekend un diciannovenne della Libia, M.B., dopo un colpo al negozio H&M di via Ruggero Settimo.

Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe entrato intorno alle 17.30 fingendosi un cliente. Mentre si aggirava nel negozio della catena svedese una guardia giurata ha notato il suo fare sospetto, lo ha seguito per qualche secondo e si è accorto che stava riempiendo di merce lo zainetto che portava sulle spalle prima di uscire con la refurtiva.

Senza farsi notare ha quindi segnalato alla linea d’emergenza 113 la presenza del giovane che stava facendo razzia tra gli scaffali. Mentre le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico raggiungevano via Ruggero Settimo, l’addetto alla sicurezza del negozio ha seguito in strada il diciannovenne per indicarlo agli agenti.

A quel punto i poliziotti hanno bloccato il giovane e hanno perquisito lo zaino, trovando trucchi e altri prodotti per un importo di oltre 700 euro. Dopo l’arresto M.B. è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa della tappa in tribunale. La mattina seguente il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il diciannovenne, in attesa del processo, la misura cautelare dell’obbligo di dimora.