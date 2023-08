I controlli presso il lungomare Federico II di Svevia



Prosegue l’azione dei reparti della guardia di finanza di Caltanissetta a tutela della legalità economica e del consumatore. Nell’ambito dell’attuazione del “Dispositivo Operativo” messo a punto dal comando provinciale per contrastare in modo concreto il fenomeno della contraffazione, dell’abusivismo commerciale organizzato e della tutela del “Made in Italy”, il gruppo di Gela ha incrementato i controlli presso il lungomare Federico II di Svevia, vero e proprio luogo di ritrovo dei cittadini gelesi durante la stagione estiva.

Identificati quattro venditori ambulanti di merce contraffatta

Nel corso dei vari accertamenti svolti, le fiamme gialle hanno identificato quattro venditori ambulanti, di origine straniera, trovati intenti alla vendita di capi di abbigliamento, accessori e calzature recanti i marchi famosi di livello nazionale ed internazionale. Tra questi si segnalano copie di merce griffata “Harmont & Blaine”, “Emporio Armani”, “Aeronautica Militare”, “Gucci”, “Supreme Luis Vuitton”, “Adidas”, “Disquared 2”, “Versace”, “Nike Air”, “Nike Air Jordan”, “Alexander Mc-Queen”, “Omega”, “Bretling”, “Daniel Wellington”, “Casio” e “Rado”.

Oltre 300 capi non presentavano i requisiti previsti







Successivi riscontri hanno permesso di appurare che si trattava di oltre 300 capi, tra pantaloni, borse, scarpe sportive e orologi, che non presentavano i requisiti di conformità previsti dalle case madri in ordine alla tipologia, alla qualità ed alle modalità di costruzione, quindi abilmente contraffatti, che i finanzieri hanno provveduto a sequestrare, denunciando i responsabili alla Procura della Repubblica di Gela per il reato di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

La costante attenzione che la guardia di finanza pone a contrasto della commercializzazione dei prodotti contraffatti è rivolta a debellare la produzione sommersa e, di conseguenza, il mercato del falso, che favorisce la diffusione di altri gravi illeciti di natura amministrativa e penale, quali il lavoro nero e irregolare, l’immigrazione clandestina, il riciclaggio, l’evasione fiscale e contributiva, il commercio abusivo e le attività della criminalità organizzata.