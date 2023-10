E’ morto cercando di salvare la figlia. Tragedia oggi pomeriggio a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove un uomo di 54 anni di Caltagirone (provincia di Catania) è morto annegato dopo aver soccorso la figlia. A quanto pare l’uomo si è tuffato per aiutare la bambina che annaspava tra le onde. L’uomo ha tratto in salvo la giovane ma subito dopo non si è più mosso.

Sul posto sono arrivati subito gli uomini della capitaneria di porto che si sono tuffati, sfidando il mare mosso, e con fatica i due militari hanno portato il 54enne sulla spiaggia. Le condizioni sono apparse subito critiche agli operatori del 118, che hanno effettuato il massaggio cardiaco. Lungo il tragitto per raggiungere il pronto soccorso il cuore dell’uomo ha cessato di battere.