Sette spari e un ferito nella notte a Gela dopo che una rissa tra due gruppi di persone è degenerata. A scatenare la lite tra un gruppo di gelesi e uno di licatesi, che si trovavano nel piazzale del Gb Oil, sarebbero state le avances a una ragazza. Quando la lite è degenerata sono intervenute sul posto numerose pattuglie di polizia e carabinieri. Agenti e militari erano riusciti a ristabilire la calma quando una ragazza avrebbe chiamato un parente che si è presentato con una pistola e ha iniziato a sparare.

Sette colpi in tutto. Alcuni hanno raggiunto all’addome un giovane trentenne di Licata che è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale ‘Vittorio Emanuele’ di Gela dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il giovane che ha sparato, un 34enne di Gela, è stato fermato.

La pistola cal. 7,65 con silenziatore e matricola abrasa è stata sequestrata dai carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto.

L’ultima rissa finita male di cui si ha avuto notizia in Sicilia risale alla fine di agosto ed pè avvenuta nel Siracusano.

I carabinieri di Floridia, nel Siracusano, hanno bloccato e denunciato 4 persone, 3 italiani tra i 30 ed i 40 anni, residenti a Floridia, ed un marocchino di 44 anni, protagonisti di una rissa scoppiata nella tarda serata in un bar di Floridia.

I quattro, fermati dai carabinieri, sono stati identificati e deferiti in stato di libertà, per il reato di rissa, alla Procura della Repubblica di Siracusa.

La ricostruzione dei fatti ha portato i militari dell’Arma a scoprire che il 44enne marocchino, entrato in un bar del centro floridiano, non avendosi vista accolta la richiesta di avere una bevanda alcolica, in quanto già in evidente stato di alterazione, prima si allontanava pacificamente, ma subito dopo, scattato in lui un ripensamento, è ritornato all’interno dell’esercizio commerciale reiterando la richiesta, questa volta con tono polemico ed iniziando ad aggredire i presenti