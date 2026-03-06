Sarà gestito con il mandato informatico con firma digitale

È stata firmata la nuova convenzione tra UniCredit e il comune di Caltanissetta per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente. L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, conferma la collaborazione già consolidata negli anni precedenti e garantisce continuità amministrativa e un modello di gestione sempre più orientato alla digitalizzazione dei processi.

Il mandato informatico con firma digitale

La convenzione è stata sottoscritta da Giuseppe De Michele, Area Public Sector Sicilia di UniCredit, e da Claudio Carmelo Bennardo, Responsabile Finanziario del Comune di Caltanissetta. Il servizio sarà gestito tramite mandato informatico con firma digitale, una modalità che consente la trasmissione online degli ordinativi di pagamento e riscossione tra Comune e Banca. Questo sistema assicura maggiore certezza e integrità delle informazioni, continuità dei dati tra i diversi sistemi informativi, un più efficace controllo delle operazioni e tempi di esecuzione più rapidi, grazie alla validità giuridica della firma digitale. Un passaggio che si inserisce nel percorso di modernizzazione dei servizi finanziari dell’Ente e che contribuisce a rendere più efficiente il rapporto con cittadini e fornitori.

La convenzione segue a breve distanza quella firmata con il comune di Siracusa per la gestione del servizio di tesoreria dell’ente. L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, ha confermato UniCredit nel ruolo di istituto tesoriere, funzione già svolta negli anni precedenti e considerata strategica per la continuità amministrativa e finanziaria del Comune. La convenzione è stata sottoscritta, nel mese di febbraio, da Valeria Corbino, vice area manager public sector Sicilia di UniCredit, e da Carmelo Lorefice, ragioniere Generale del Comune di Siracusa.ù

Unicredit e gli enti pubblici siciliani

UniCredit conferma così la propria presenza accanto agli enti pubblici siciliani: oggi l’Istituto gestisce nell’Isola circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Siciliana, 99 Comuni, 3 Province, 8 Aziende Ospedaliere, 1 Ateneo universitario e 3 Camere di Commercio. Una rete capillare che testimonia il ruolo della banca come partner di riferimento per la pubblica amministrazione locale e per il buon funzionamento dei servizi essenziali sul territorio.