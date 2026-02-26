Poteva trasformarsi in tragedia l’aggressione di questa mattina all’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela in provincia di Caltanissetta. Uno studente di 15 anni si è scagliato durante la ricreazione contro un coetaneo colpendolo con un colpo di martello alla testa. Fortunatamente i due ragazzini sono stati subito divisi.

La vittima è stata soccorsa e portata in pronto soccorso all’ospedale di Gela dove è in osservazione. I medici gli hanno fatto tutti gli esami per scongiurare lesioni interne. A quanto si apprende il martello avrebbe colpito di striscio la testa del giovane. Per i sanitari le sue condizioni non sono gravi.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Gela guidati da Emanuele Giunta che stanno cercando di ricostruire la dinamica e il movente dell’aggressione. Il quindicenne è stato portato negli uffici del commissariato e verrà sentito nel pomeriggio dalla procura per i minorenni di Caltanissetta. Una cosa già accertata è che l’aggressore questa mattina è andato a scuola con il martello nello zaino.