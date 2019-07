Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 2:51 in provincia di Caltanissetta.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro a Resuttano.

Non si segnalano danni a persone o cose.

Parecchie sono state le scosse di terremoto in varie aree della Sicilia nelle ultime settimane anche se gli eventi, secondo gli esperti, sono scollegati fra loro. Proprio in queste ore, inoltre, è in corso l’eruzione del Vulcano Stromboli che ieri ha provato anche una vittima