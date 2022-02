la soddisfazione del sottosegretario M5S

Questa mattina il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri ha presenziato all’inaugurazione dell’esposizione del gruppo sacro “L’Ultima Cena” di Caltanissetta presso l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, a Roma.

Una vetrina per Caltanissetta

“Una vetrina prestigiosa, una grande opportunità per la mia città di farsi vedere al mondo nelle sue meravigliose bellezze artistiche. Questo vuole essere un messaggio chiaro di tutti i siciliani: abbiamo infinite tradizioni e bellezze da raccontare e mostrare al mondo e vogliamo ripartire da questo” dichiara orgoglioso il Sottosegretario Cancelleri.

Un simbolo della città all’aeroporto di Fiumicino

“Un simbolo di Caltanissetta, un pezzo di storia cittadina si presenta, in tutta la sua maestosità, ai visitatori che transiteranno nell’affollato crocevia internazionale. Ringrazio il Sindaco Roberto Gambino, la sovrintendenza di Caltanissetta e le autorità giunte dalla Sicilia che hanno permesso di realizzare tutto questo ma in particolare gli uomini e le donne dell’aeroporto di Fiumicino per la loro elevata professionalità” sottolinea Cancelleri.

Cultura nissena allo scalo romano

“È un onore per noi essere qui, portare un pezzo della nostra cultura nissena, siamo sicuri che quest’opera che ha emozionato tutti noi, sicuramente emozionerà ogni passante nelle prossime settimane”, ha detto Cancelleri.

Dopo l’Expo di Milano del 2015

Dopo l’Expo di Milano del 2015, il gruppo sacro “L’ultima cena” di Caltanissetta è arrivata a Roma, in esposizione per un mese all’aeroporto internazionale di Fiumicino.

La “Vara” è stata realizzata nel 1885 dai fratelli Vincenzo e Francesco Biangardi su commissione della corporazione dei fornai e panificatori. Questa opera apre la processione dei sedici Grandi gruppi sacri durante i riti del Giovedì Santo nisseno. La disposizione dei 13 personaggi e la composizione della scena ricorda l’omonimo capolavoro pittorico di Leonardo da Vinci, a cui gli scultori presepisti napoletani si ispirarono. Questo gruppo sacro è considerato uno tra i più importanti dal punto di vista artistico.

Il progetto, denominato “La Passione nel cuore della Sicilia” è un’iniziativa del Comune di Caltanissetta, promossa dal sindaco Roberto Gambino e dall’assessore alla Cultura, Marcella Natale, in collaborazione con l’associazione Unione panificatori nisseni, proprietaria della storica Vara, e ha il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. “Sono orgoglioso di iniziative come questa che portano la mia amata Città e la Sicilia a farsi ammirare in giro per il mondo”, ha concluso Cancelleri.