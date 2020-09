Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino togli ad una strada il nome del nonno dell’ex presidente di Sicindustria, Calogero Montante. “Abbiamo voluto rimettere le cose ciascuna al proprio posto anche i nomi delle strade”, dice in una nota con la quale annuncia la delibera appena adottata di reintestazione della strada che prenderà il nome di Adriano Olivetti.

La via si trova nella zona industriale di San Cataldo Scalo in territorio nisseno. La strada fu intitolata il 6 marzo del 2012 dall’allora sindaco Michele Campisi su proposta dell’allora presidente dell’Asi Alfonso Cicero. Subito dopo l’arresto e la condanna in primo grado a 14 di Antonello Montante la vicenda diventò motivo di polemica. Roberto Gambino ne fece un cavallo di battaglia in campagna elettorale e ora arriva la decisione di togliere il cognome di Montante dalla strada.

“Io e la mia giunta abbiamo scelto un atto politico quello di intitolare ad Adriano Olivetti esempio di imprenditoria sana ed illuminata, proprio quella strada – afferma Gambino -. Un atto che racconta un progetto di trasparenza e mi permetto di dire anche di coraggio, da parte di questa amministrazione. Lo avevo dichiarato all’inizio mandato e l’ho fatto, lo dovevo alla città, lo dovevo a tutti quelli che hanno subito in questi anni, vessazioni ed emarginazione sormontati da una cappa oscura che teneva tutto artatamente fermo, immobile. Stiamo con fatica ricominciando a muoverci , partendo anche da qui”.

Il pacchetto di intitolazioni delle strade e degli spazi della zona industriale comprendeva anche i nomi di altre personalità soprattutto della lotta alla mafia, a personaggi illustri della magistratura e delle forze dell’ordine e agli imprenditori del territorio nisseno che avevano promosso sviluppo socioeconomico.