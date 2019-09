Sabato 14 settembre alle 18.30

Catania ospita la 45esima edizione del premio Internazionale Garofano d’Argento, uno dei riconoscimenti del settore florovivaistico più prestigiosi d’Italia, premio anche alla cultura, alla professionalità e alla sicilianità nel mondo. Sabato 14 settembre alle 18.30 si svolgerà al Palazzo della Cultura di Catania.

Saranno assegnati premi ai migliori operatori del comparto florovivaistico ma protagonista del Premio Internazionale Garofano d’Argento – Festa dei Fiori sarà anche il mondo della cultura con la scrittrice romana Rita Levi, l’attrice catanese Lucia Sardo, l’imprenditrice Giuliana Di Franco, jewels designer di Leonforte, Sergio Bonanzinga, docente di Etnomusicologia all’Università di Palermo, l’Azienda Agricola Arcoria di Giosuè e Vincenzo Arcoria, a Paternò, e Salvatore Piro, Direttore dell’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali di Roma.

“Abbiamo riconfermato per il secondo anno – spiega l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella – questo omaggio al suo ideatore Carlo Calì e alla figlia Carmelita, che con tanta passione porta avanti il premio, riconoscimento al merito delle grandi eccellenze. Tante sezioni, amici, ospiti nazionali ed internazionali, e credo per questo che Palazzo della Cultura debba ospitare un grande evento che parlerà di cultura, ma soprattutto di lavoro.”

L’obbiettivo primario della manifestazione, giunta alla 45esima edizione – coorganizzata dall’Associazione “I Fiori di Giarre e dell’Etna”, presieduta da Maria Carmela Calì, e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, con il cofinanziamento della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – è la promozione del Florovivaismo Etneo Siciliano per lo sviluppo sociale, economico, ambientale e turistico della fascia Jonico-Etnea e Siciliana.

“Un fiore che non potrà mai appassire” il Garofano d’Argento, simbolo della kermesse e sinonimo della riconoscenza ai meriti delle maestranze. L’evento, presentato da Maurizio Caruso, ospiterà anche una Gara di Arte Floreale regionale tra Fioristi Professionisti in collaborazione con il Sindacato Fioristi Confcommercio Sicilia e S.A.F Scuola Arte Floreale, ed una mostra fotografica sui fiori; durante la serata non mancheranno i momenti di spettacolo, con la cantante costaricana interprete di grandi successi come El pam pam ed El tipitipitero Cecilia Gayle, e con la giovanissima catanese Ludovica Leotta.