Indagini dei carabinieri

Un uomo di 46 anni stamane a Biancavilla (Catania) è stato accoltellato alla schiena mentre entrava in un panificio all’angolo tra via V. Emanuele e via C. Colombo. L’uomo è stato trasportato nell’ospedale di Biancavilla. I carabinieri stanno cercando l’autore del ferimento.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Biancavilla, hanno subito dato il via ad una vera e propria caccia all’uomo conclusasi con il fermo di indiziato di delitto un 45enne di Adrano, ritenuto responsabile del tentato omicidio.

La ricostruzione dei carabinieri è stata rapida. L’uomo, intorno alle 8:30 di stamattina, armato di taglierino, avrebbe teso un agguato ad un 46enne di Biancavilla, precisamente mentre quest’ultimo stava per entrare in un panificio ubicato tra le vie Vittorio Emanuele e Cristoforo Colombo, colpendolo con alcuni fendenti alla schiena e fuggendo via.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dell’Arma che, acquisite le prime informazioni, sono riuscite a dare una identità all’autore del ferimento.

A quel punto è scattato, sotto il coordinamento del comandante della Compagnia di Paternò, un piano di ricerca del fuggitivo, terminato in una via del centro di Adrano dove l’uomo è stato riconosciuto, bloccato ed ammanettato.

Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso del taglierino utilizzato per l’agguato, che è stato posto sotto sequestro.

Il fermato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza. Il ferito è tuttora ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Biancavilla ma non in pericolo di vita. Sembra che alla base del gesto ci siano motivazioni di natura passionale.

Avrebbe un 45 enne l’autore del ferimento di un uomo di 46 anni avvenuto stamane a Biancavilla (Catania) mentre la vittima stava entrando in un panificio. l’aggressore è stato fermato ad Adrano con l’accusa di tentativo di omicidio.

L’indagine è condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò coadiuvati dai colleghi della Stazione di Biancavilla. Alla base del gesto ci sarebbero motivi di natura passionale. La vittima è stata colpita alle spalle con un taglierino. Il ferito è tuttora ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Biancavilla ma non è in pericolo di vita. Dopo il gesto il feritore era fuggito ma i carabinieri, intervenuti sul posto con diverse pattuglie, sono riuscite a rintracciarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso del taglierino utilizzato per l’agguato, che è stato sequestrato.

Episodi del genere sono tutt’altro che rari. Nell’ultima settimana se ne sono registrati almeno tre in giro per la Sicilia per lo più al culmine di liti furibonde per motivi di interesse. la particolarità di questo episodio è la premeditazione visto che in base alle accuse l’aggressore avrebbe atteso la sua vittima.