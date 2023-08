cronista catanese, aveva 59 anni

In una gremitissima chiesa madre, a Misterbianco, si è tenuto l’ultimo saluto a Natale Bruno, giornalista di appena 59 anni scomparso all’improvviso lasciando un immenso vuoto.

Chissà quante volte anche tu, Natale, hai scritto parole simili raccontando di un funerale, raccontando di un fatto di cronaca finito drammaticamente, raccontando la vita di qualcuno, la storia della sua famiglia e dei suoi amici.

Non si fa, lo so, ma questa volta la cronaca dell’ultimo saluto a te voglio farla in prima persona. Sono i privilegi che mi da essere direttore. Sì direttore, come mi chiamavi col tuo tono un po’ irridente quando con noi, a BlogSicilia, lavoravi da Catania in una stagione, non tanto lontana in realtà ma che oggi sembra lontanissima.

Chi se lo immaginava

Chi se lo immaginava che avremmo dovuto raccontare di te e del tuo uscire di scena così. Scusa Natale non ce l’ho fatta a venire a darti l’ultimo saluto a Misterbianco. In fondo questi eventi sono più per noi che restiamo che non per te che te ne sei andato. Volevo esserci ma non ce l’ho fatta. Amici non eravamo. Non posso affermarlo. Ma la stima, quella sì. Il rispetto per questo lavoro che per quelli come noi è la bussola. E chi questo lavoro e le sue regole rispetta, merita anche il nostro rispetto.

Siamo stati colleghi a BlogSicilia, siamo stati colleghi a Telecolor. Siamo stati anche su fronti opposti in anni passati quando fra Antenna Sicilia e Telecolor si viveva una certa rivalità. Ma sempre guidati dal mestiere e quindi, alla fine, sempre sullo stesso fronte, da Palermo a Catania.

Non c’ero! C’era, però, Biagio (Semilia), il nostro amico ed editore. C’era Francesco. Sì, Francesco (Lamiani), il tuo amico, il mio amico, che di BlogSicilia è stato direttore prima di me; che poi con te aveva messo in piedi la sede di Catania di BlogSicilia. E’ toccato a lui ricordarci chi eri e salutarti per tutti.

Il mestiere che ci guida

Ma anche se queste parole le sto scrivendo quasi come un messaggio personale mi tocca ricordarmi che sono un giornalista e devo raccontare. Devo dire a chi legge chi era il giornalista catanese Natale Bruno. Quindi mi tocca scrivere: 59 anni, volto storico dell’emittente televisiva Telecolor e per anni colonna portante della redazione catanese di BlogSicilia. Il cronista, corrispondente dell’agenzia di stampa, AGI, collaboratore del quotidiano La Repubblica, è stato colto da un malore mentre era in compagnia di alcuni amici. Oggi pomeriggio, giovedì 24 agosto 2023, nella chiesa madre di Misterbianco si sono tenuti i funerali. A lui un ricordo hanno tributato Presidenti della Regione e sindaci non solo altri giornalisti.

Ciao Natale e come ha detto Francesco in lacrime “aspettaci, perché prima o poi arriviamo”