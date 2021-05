In carcere dopo le cure

Continua il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel catanese

Un arresto durante i controlli sulla zona rossa di Adrano

L’uomo in auto aveva un chilo di droga

Ad Adrano (CT) gli agenti del Commissariato sono stati insospettiti dal comportamento di un uomo che in quel momento era alla guida di un’auto, e la cui presenza non appariva giustificata alla luce delle restrizioni imposte dall’ordinanza che ha istituito la zona rossa nel Comune di Adrano.

La fuga e lo schianto alla vista della Polizia

L’uomo alla vista degli operatori di Polizia è fuggito a folle velocità e dopo una corsa di qualche chilometro, il fuggitivo si ha imboccato una stradina sterrata dove ha forato uno pneumatico perdendo il controllo del veicolo, che si è andato a scontrare contro un furgone parcheggiato. A causa del forte impatto con il furgone l’auto del fuggitivo facendo testacoda, è andata a sbattere contro l’auto dei poliziotti che non lo avevano mai perso di vista. Gli agenti sono subito intervenuti per assicurarsi che il guidatore fosse in buone condizioni di salute, richiedendo immediatamente l’intervento di un’ambulanza del 118, che scortata dalla Polizia, ha portato l’uomo presso l’ospedale di Paternò, dove è stato accertato un ottimo stato di salute e quindi la pronta dimissione.

Sull’auto un chilo di marijuana

Nel frattempo altri agenti di Polizia hanno controllato l’auto utilizzata per la fuga, e hanno rinvenuto all’interno di essa un sacco in cellophane trasparente, contenente un chilogrammo di marijuana dalla cui vendita si sarebbero ricavati migliaia di euro.

L’uomo in carcere

Dopo le dimissioni dall’ospedale l’uomo è stato accompagnato in Commissariato e dichiarato in stato di arresto per i reati di detenzione illecita e trasporto di sostanze stupefacenti, per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni mobili di proprietà dello Stato. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Catania Piazza Lanza.