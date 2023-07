Si lavora per ripristinare i terminal almeno in parte

Via ai lavori all’aeroporto di Fontanarossa di Catania dopo il devastante incendio di lunedì scorso. Si sta provando a fare in fretta per ripristinare del tutto, o almeno in buona parte, le aree dove accogliere i passeggeri in partenza o in arrivo. Questo anche in funzione degli enormi disagi che si stanno verificando con l’utilizzo di altri scali che però non hanno le capacità per far fronte all’arrivo di altri voli.

Lavori iniziati oggi

La Sac, società di gestione dell’aeroporto Fontanarossa, ha quindi avviato le operazioni di pulizia e bonifica del terminal ‘A’. Al lavoro la ditta specializzata che sta operando senza soluzione di continuità per fasi. Nel corso della mattinata è stato anche effettuato un sopralluogo da Sac, Enac, protezione civile, vigili del fuoco e Comune di Catania all’interno del Terminal B (ex Morandi). Si sta verificando la possibilità di utilizzarne una parte, quella già sede dell’hub vaccinale durante l’emergenza Covid, per un impiego temporaneo da destinare a terminal passeggeri.

L’ampliamento del terminal C

Relativamente all’ampliamento del terminal C, già ieri sera è iniziato il montaggio della tensostruttura. Consentirà una migliore gestione dei passeggeri in partenza e un progressivo aumento del numero dei voli. Infine, sul fronte Sigonella, ci sono stati dei precisi impegni in prima persona del ministro della Difesa Crosetto e del presidente della Regione, Renato Schifani. “In tal senso – precisano dalla Sac – l’aeronautica militare sta fornendo il massimo supporto. Numerosi tavoli tecnici sono stati svolti negli ultimi giorni e si stanno considerando molteplici possibilità”.

Il tavolo tecnico e la situazione

Nel frattempo, grazie alla collaborazione con il prefetto Maria Carmela Librizzi e con il governatore Renato Schifani, che ha richiamato tutti al senso di responsabilità comune per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, è entrato a regime il sistema di trasferimento con navette dei passeggeri verso gli scali di Comiso, Palermo e Trapani: il servizio proseguirà nei prossimi giorni.

Like this: Like Loading...