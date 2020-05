Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno indagando sulla sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a Giarre in cui sono stati feriti,con colpi di arma da fuoco, in maniera non grave, un 35enne e un 37enne.

I destinatari dell’agguato sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola poco prima delle 21 lungo la via Giarre-Nunziata al confine fra la frazione giarrese di Santa Maria la Strada e Mascali.

Entrambi in passato erano stati denunciati per piccoli reati contro il patrimonio. Soccorsi, sono adesso ricoverati in due ospedali del capoluogo etneo, al Cannizzaro e al Policlinico, uno per ferite alle gambe e l’altro alle braccia.

La vicenda è ancora in fase di ricostruzione. A sparare, secondo quanto si apprende, sarebbero stati ignoti sicari che hanno prima richiamato in strada i due giarresi con un tipico stile criminale, e poi hanno fatto fuoco colpendo i loro bersagli con diversi colpi di pistola. La modalità sembra quella tradizionale di una vendetta criminale ma questa ricostruzione è basata solo su racconti frammentari e dunque va verificata. peraltro a smentire questa eventualità è il fatto che nessuno dei due sia stato ferito gravemente. Dunque o chi ha agito non voleva uccidere o non si tratta di professionisti del crimine.

A soccorrere i feriti in un primo momento sono stati i parenti visto che tutto è avvenuto nei pressi dell’abitazione delle vittime quindi sotto gli occhi di chi conosce bene i due ed ha potuto dare l’allarme per richiedere i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre e del Sis di Catania. I feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso i pronto soccorso del Policlinico e del Cannizzaro di Catania.

Nessuna indicazione utile alle indagini è fin’ora arrivata dai due uomini che sono stati sentiti da militari dell’Arma della compagnia di Giarre.