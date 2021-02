Il provvedimento

25 milioni al Consorzio bonifico della Piana di Catania

Il consorzio si sta occupando del rifacimento di un tratto di una condotta di distribuzione

La Regione Siciliana ha assegnato 25 milioni di euro al Consorzio di bonifica della Piana di Catania. Lo ha annunciato il governatore, Nello Musumeci, a margine di una visita in un cantiere del Consorzio che si sta occupando del rifacimento di un tratto della condotta di distribuzione, risalente agli anni Settanta.

“Non c’è futuro per l‘agricoltura siciliana – ha spiegato il presidente Musumeci – se non si comincia da un serio Piano delle acque. E noi lo stiamo facendo, dopo quarant’anni di inerzia”. La dotazione è stata assegnata dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione.

Durante la visita Musumeci ha incontrato anche il commissario Francesco Nicodemo, il direttore e i dirigenti tecnici del Consorzio.

La Piana di Catania e la siccità di tre anni fa

“La crisi è causata dai frequenti guasti alla rete di distribuzione del Consorzio irriguo che lascia a secco circa 14 mila dei 17 mila ettari serviti” avevano denunciato gli agricoltori”. “Nonostante i bacini siano pieni – segnalavano -, restano vuote le vasche di accumulo di Quota 56, Quota 102,50 e Quota 150 da cui dovrebbe partire l’acqua per irrigare le campagne della Piana. L’unica zona dove, per il momento, l’acqua non manca è quella che si trova a Quota 100, in contrada Ponte Barca.