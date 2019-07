interventi per 585mila euro

Dopo dieci anni di attesa si interviene a Vizzini, nel Catanese, per il consolidamento di piazza De Gasperi, interessata dal cedimento del muro di sostegno in pietra che ne ha messo a rischio la sicurezza complessiva e l’incolumità dei residenti.

Partiranno infatti a giorni i lavori che verranno eseguiti dall’impresa Aveni di Barcellona Pozzo di Gotto per un importo di 585 mila euro. A darne notizia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in veste di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nell’Isola.

L’obiettivo complessivo è quello di realizzare una serie di opere per mitigare gli effetti dei fenomeni di dissesto che hanno causato i primi crolli già nel 2008 e ai quali oggi si pone rimedio con la costruzione di un muro in cemento armato che sostituirà quello esistente in pietra, inadatto a sostenere le spinte che provengono da monte.

La struttura, che avrà un altezza tra i quattro e i sei metri, poggerà su fondazioni indirette, costituite da paratie di pali disposti a fila singola, in modo da consentire il naturale deflusso delle acque sotterranee verso valle.

La realizzazione della struttura metterà in sicurezza anche l’area attigua del monastero della Santissima Annunziata e la percorribilità della strada che costeggia la piazza e che la separa dal borgo artigiano ‘A Cunziria’, sorto tra il ‘700 e l’800 e luogo di ambientazione della novella “Cavalleria rusticana” dello scrittore Giovanni Verga.