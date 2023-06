Elevate multe per oltre 10 mila euro e sequestrata merce

Nuova offensiva contro gli ambulanti abusivi nel Catanese, aree sgomberate e maxi sanzioni. Fari puntati anche sui pregiudicati, uno di loro arrestato per la seconda volta per violazione della misura dei domiciliari.

Il quadro dei controlli

I controlli sono maturati nel solco delle decisioni assunte in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il comando provinciale dei carabinieri di Catania, nell’ultimo quadrimestre, ha notevolmente intensificato i “servizi straordinari e coordinati a largo raggio”. Ha operato col rinforzo delle squadre della compagnia d’intervento operativo del 12° reggimento “Sicilia”. In tale contesto l’attività si è sviluppata nei quartieri “San Leone” e “San Giorgio”, in un servizio coordinato mirato. Occhi puntati su forme di criminalità diffusa, commercio abusivo su suolo pubblico e guida indisciplinata.

Commercio ambulante

I militari dell’Arma hanno sanzionato per un importo di 10.737 euro tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli. Gli illeciti riguardanti norme sul commercio su aree pubbliche. Erano privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa o requisito professionale per la vendita di quei prodotti. Di conseguenza avevano occupato abusivamente la sede stradale. La merce sequestrata, circa 200 chili, veniva devoluta in beneficienza all’associazione di promozione sociale denominata “Beato Dusmet”, con sede a Catania.

Le verifiche sui pregiudicati

Numerosi i controlli che quotidianamente, notte e giorno, vengo posti in essere anche nei confronti dei soggetti gravati da provvedimenti restrittivi della loro libertà. Il tutto mirato alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte. In questo caso i militari hanno effettuato diverse verifiche nelle abitazioni dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Undici di loro erano regolarmente in casa, invece un quarantenne catanese sorpreso mentre si aggirava a piedi nel quartiere San Giorgio. E’ stato quindi arrestato e sottoposto nuovamente alla misura dei domiciliari.

Circolazione stradale

In relazione alle attività relative alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato 23 veicoli e controllato 52 persone. Dieci automobilisti sanzionati e tre veicoli sequestrati amministrativamente, per un totale di 4.778 euro. Colpite, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica. Un automobilista, infatti, è stato trovato al volante di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo.

