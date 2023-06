Le parole di Minardo

Esercito in strada per combattere la malamovida in Sicilia? E’ più di un’idea e potrebbe tornare ad essere realtà, come successo qualche tempo fa con l’operazione strade sicure.

“La recrudescenza di fenomeni criminali e della cosiddetta ‘mala movida’ che interessa i principali centri urbani siciliani impone di riflettere seriamente ad un ritorno all’impiego delle Forze Armate con l’operazione ‘Strade sicure’”, ha detto il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

“Come riportano gli organi di stampa – continua Minardo – in città come Palermo e Catania si susseguono, specie nelle ore notturne, numerosi furti e rapine che unite alla cosiddetta mala movida dei weekend estivi rischiano di ingenerare un clima di insicurezza e di preoccupazione permanente nei cittadini con gravi ripercussioni anche per la stagione turistica considerato che i flussi di turisti sono in costante aumento verso le mete siciliane. L’operazione ’Strade sicure’, che l’Esercito Italiano svolge ininterrottamente dal 2008 sul territorio nazionale, è uno strumento che ha già dimostrato la sua efficacia soprattutto nell’ottica della deterrenza e credo che vada necessariamente considerato come una possibile soluzione”.

Il Presidente della Commissione Difesa annuncia poi i prossimi passi: “in questi giorni mi confronterò con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e di Catania Enrico Trantino e avvierò le necessarie verifiche con i signori Prefetti, il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito. Credo sia interesse di tutti restituire serenità ai nostri cittadini”conclude.

Le parole di Lagalla

“Gli ultimi episodici, per quanto significativi, segnali, di criminalità non si traducono in un calo della soglia di sicurezza in città.

Tuttavia, anche in una logica di prevenzione di determinati fenomeni nei centri urbani, accolgo con favore le parole del Presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo riguardo a una seria riflessione sull’opportunità di riproporre l’operazione “Strade sicure” anche a Palermo. Le parole dell’onorevole Minardo denotano attenzione sul capoluogo anche a livello nazionale, quella che, del resto, ha manifestato in una recente visita in città anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quando ha partecipato a un Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Da parte dell’amministrazione comunale la massima disponibilità al confronto per il miglioramento dei livelli di sicurezza dei cittadini che a Palermo restano comunque nella media nazionale, proprio come ha sottolineato lo stesso ministro Piantedosi”, dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Le proteste dei cittadini

Le parole di Minardo arrivano dopo una serie di “problemi” sempre più visibili, sotto gli occhi di tutti. Un esempio su tutti: residenti e commercianti di uno dei quartieri più popolari di Palermo, la Vucciria, si preparano ad una grande mobilitazione. Lunedì prossimo, 12 giugno, partirà un corteo alle 11 da piazza Giulio Cesare per raggiungere la sede della prefettura. “Chiederemo al prefetto – afferma il consigliere di circoscrizione, Antonio Nicolao – di farsi carico della delicata situazione del centro città ma non solo. Più prevenzione, sicurezza e legalità, maggiore presenza dello Stato e delle istituzioni in strada”.

Le aggressioni

Una situazione che da tempo viene denunciata proprio dai residenti e dagli esercenti. Costretti a svegliarsi ogni fine settimana sommersi dai rifiuti lasciati per strada dagli avventori dei locali della movida. Un segnale di degrado che è il segno di un “abbandono da parte delle istituzioni”. E poi dalla movida selvaggia ne derivano anche le continue aggressioni. Fenomeno tornato alla ribalta proprio in questi giorni con la scoperta da parte della polizia della baby gang di 15 ragazzini. Furono loro a pestare selvaggiamente quattro 20enni, facendoli finire in ospedale con prognosi di 40 giorni.

Gli spaccavetrine

I radi criminali non si fermano soltanto ai pestaggi violenti. Da queste parti diversi gli episodi dei furti organizzati nei negozi con il metodo degli “spaccavetrine”. Auto o grossi sassi lanciati contro le vetrine dei negozi per poter essere svaligiati. Un cumulo di situazioni che hanno finito per rendere il clima teso in questa vasta area popolare della città di Palermo.

Piazza Caracciolo, via Argenteria…

Proprio il consigliere di circoscrizione Antonio Nicolao più volte si è fatto portavoce del degrado e del malessere di questa parte della città. “Alla Vucciria c’è la solita fotografia – ha più volte affermato -. Residenti stanchi di svegliarsi tra i rifiuti. Ad esempio piazza Caracciolo che più o meno tutte le mattine si risveglia sommersa dai rifiuti. È davvero incomprensibile e inaccettabile che in piazza Caracciolo, via Argenteria e vie limitrofe debba regnare sistematicamente la cattiva abitudine che maltratta, sfregia e sporca uno dei luoghi più storici di Palermo”.

