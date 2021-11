il 24 settembre 2022

L’artista statunitense Anastacia annuncia il tour europeo

Tappa a Catania il 24 settembre 2022 al Teatro Metropolitan

Altri quattro appuntamenti in Italia

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della grande musica. La star internazionale Anastacia torna in tour per festeggiare i suoi 22 anni di carriera.

Il tour e la tappa a Catania

Il nome del tour è I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary Tour, un omaggio al suo primo grande successo: I’m Outta Love.

Anastacia ha venduto, nel corso della sua carriera, oltre 30 milioni di dischi, il suo ultimo tour risale al 2018.

Sono 5 gli appuntamenti dal vivo in Italia annunciati dalla cantante, ed uno sarà proprio in Sicilia, ed esattamente a Catania.

Anastacia si esibirà il 24 settembre 2022 al Teatro Metropolitan del capoluogo etneo.

Le altre date in Italia e in Europa

In Italia sarà possibile ascoltare una delle voci più belle e potenti del panorama musicale contemporaneo a Milano (Teatro Arcimboldi, 21 settembre 2022); Roma (Teatro Bracaccio, 22 settembre 2022); Firenze (Teatro Verdi, 26 settembre 2022); Bassano del Grappa (PalaBassano, 27 settembre 2022).

I fan di Anastasia sono già a caccia di informazioni sulla pre-vendita dei biglietti, e non è difficile immaginare che sarà il tutto esaurito nel giro di pochissimo tempo.

Il tour prenderà il via il 18 settembre 2022 dalla Svizzera. Toccherà poi, a ottobre e novembre 2022, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e il Regno Unito con numerose date.

Chi è Anastasia

Anche se non ha certo bisogno di presentazioni, Anastacia Lyn Newkirk, classe 1968, è una cantautrice, compositrice e produttrice discografica statunitense. Ha raggiunto l’apice del successo intorno al 2001. Davvero tanti i suoi singoli di successo internazionale, basta ricordare I’m Outta Love, Why’d You Lie To Me, Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome To My Truth, Pieces of a Dream e Caught in the Middle.

Nel nome del tour di Anastacia il riferimento al non troppo remoto lockdown, un auspicio, probabilmente, ad un ritorno alla normalità dopo l’interruzione, per lungo tempo, degli spettacoli dal vivo a causa della pandemia.