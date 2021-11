Concerti previsti a Catania, Palermo e Marsala

Dopo le riaperture dei teatri al 100% delle capienze, riparte dalla Sicilia il tanto atteso tour “Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio”. Il primo appuntamento nell’Isola sarà il 24 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, a seguire il 25 novembre al Teatro Golden di Palermo e il 26 novembre al Teatro Impero di Marsala. Tra i brani che saranno proposti dalla band anche gli ultimi successi di Sanremo: “Così sbagliato”, “Dov’è” e l’ultimo singolo “Per fare l’amore”.

Anche tante hit

Uno spettacolo unico in cui la band milanese canterà le sue più grandi hit, in una chiave inedita, accompagnata da Beppe Vessicchio e dalla sua orchestra di 20 elementi, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal maestro più amato d’Italia. “Finalmente il famoso tour con il maestro Vessicchio si farà – ha detto il frontman Francesco Sarcina -, non vedo l’ora perché è un momento magico, dopo due anni ci abbracceremo e canteremo tutti assieme”.

Le prevendite

I biglietti per i concerti, organizzati in Sicilia dalla GN events di Gianni Napoli, possono essere acquistati in prevendita sui siti online TicketOne, Tickettando e Box Office Sicilia. La data di Palermo è quasi sold-out, quindi occorre affrettarsi per ottenere gli ultimi posti disponibili.