Il tour europeo

L’artista di fama mondoale Anastacia al Teatro Metropolitan di Catania in una tappa del suo European Tour 2022. L’icona pop sarà il 23 novembre al Teatro Metropolitan di Catania nell’unico suo appuntamento siciliano di “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour.

La nuova date del concerto della pop star

Si tratta del concerto che era stato messo in programma per il 24 settembre 2022 Catania al Teatro Metropolitan ma che poi è stato posticipato al 23 novembre 2022. Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A Ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

Il cambio di data del concerto

Anastacia ha annunciato le date in cui verranno recuperati i suoi tre concerti italiani che erano stati rinviati lo scorso settembre a causa di un suo malessere. Tra questi c’è anche la data siciliana che si doveva tenere il 24 settembre e che viene recuperata ufficialmente il 23 novembre al Teatro Metropolitan di Catania. Tutti i biglietti per le date originali sono validi per gli spettacoli riprogrammati. Gli spettatori già in possesso dei biglietti per le date di settembre possono quindi utilizzare i medesimi tagliandi di ingresso per accedere a queste nuove serate.

Chi è Anastasia

Anche se non ha certo bisogno di presentazioni, Anastacia Lyn Newkirk, classe 1968, è una cantautrice, compositrice e produttrice discografica statunitense. Ha raggiunto l’apice del successo intorno al 2001. Davvero tanti i suoi singoli di successo internazionale, basta ricordare I’m Outta Love, Why’d You Lie To Me, Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome To My Truth, Pieces of a Dream e Caught in the Middle. Nel nome del tour di Anastacia il riferimento al non troppo remoto lockdown, un auspicio, probabilmente, ad un ritorno alla normalità dopo l’interruzione, per lungo tempo, degli spettacoli dal vivo a causa della pandemia.