la soddisfazione del distretto agrumi di sicilia

«Bene l’avvio della commercializzazione delle arance rosse dalla Sicilia in Cina sulle piattaforme on line e off line di Alibaba Group. È la dimostrazione che il lavoro portato avanti dal Distretto Agrumi di Sicilia per promuovere questa opportunità verso i produttori siciliani è stato premiato e comincia a dare i suoi frutti». E’ quanto afferma Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia.

«Il Distretto – aggiunge Argentati – ha accolto con piacere l’interesse di Alibaba, due anni fa, mettendo l’azienda cinese in contatto con le organizzazioni produttori della rete d’impresa People of Sicily associate al Distretto. In tale prospettiva ha anche promosso in diverse occasioni momenti di incontro, di approfondimento e di conoscenza del mercato cinese anche con il coinvolgimento del management di Alibaba Group. Adesso che la “macchina” dell’export tramite i canali del gigante del commercio cinese è avviata, ci auguriamo che presto altre aziende in grado di fare sistema possano seguire l’esempio di chi ha già scommesso su questo grande e nuovo mercato per l’agrumicoltura italiana. Ci teniamo a ricordare – continua Argentati – che la vera novità della commercializzazione con la Cina delle arance rosse consiste nel trasporto via aereo, e non soltanto via nave, opzione già possibile dal 2017. L’aereo consente al prodotto di arrivare in condizioni tali da garantirne meglio la qualità e il posizionamento su una fascia alta di mercato. Una possibilità sbloccata, dopo tante sollecitazioni, grazie al lavoro svolto lo scorso autunno dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal vicepremier Luigi Di Maio, in sinergia con il Mipaaft e la Regione Sicilia. Un traguardo – conclude il presidente del Distretto – che è stato raggiunto con un lavoro sinergico e di sistema che ci auguriamo possa sempre più diventare il modus operandi di tutto il comparto».

