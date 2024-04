“Lo sviluppo dell’area cargo a Comiso resta una priorità per il governo Schifani in materia aeroportuale”. Lo ha ribadito l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, nel corso del convegno “Analisi delle potenzialità di sviluppo dei flussi di merci dell’area Sud Est Sicilia nella prospettiva di un vettore cargo”, che si è tenuto oggi a Catania alla Camera di commercio.

“Somme per il progetto nell’accordo programmazione Fondo Coesione”

“Come è noto – ha aggiunto l’assessore – le somme per realizzare il progetto ‘Comiso cargo’ e per migliorare la rete di accesso all’aeroporto saranno inserite nell’accordo sulla programmazione del Fondo di coesione e sviluppo 2021- 2027, un’occasione da non perdere per lo sviluppo di un settore necessario per la nostra Isola e per le imprese presenti sul territorio. Negli ultimi anni, il segmento cargo si è rivelato resiliente dimostrandosi insostituibile anche nei periodi più difficili della pandemia. Rispetto al fabbisogno di infrastrutture di servizio dedicate alle merci – conclude Tamajo – emerge però l’esigenza di una ricognizione generalizzata e di una verifica di coerenza degli attuali programmi di investimento delle gestioni aeroportuali in modo da potere sviluppare un sistema al servizio di tutto il Mezzogiorno”.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Università di Catania e la Camera di Commercio, ha rappresentato un momento fondamentale di confronto per esplorare le opportunità di crescita e sviluppo del settore logistico nella regione. Tra le partecipante, oltre ai rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

A marzo passo in avanti

Passo avanti verso la realizzazione dello scalo merci all’aeroporto di Comiso. Entra nel vivo il confronto tra le istituzioni coinvolte nella progettazione di opere che cambieranno il volto e la funzionalità del terminal della Sicilia sud-orientale, al servizio di un’ampia porzione di territorio a vocazione agricola e commerciale. A Palazzo d’Orléans si è svolta a metà marzo una riunione convocata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alla quale hanno preso parte i tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, del dipartimento della Programmazione, della Sac, società che gestisce l’aeroporto di Comiso, assieme all’amministratore delegato Nico Torrisi, e del Comune del Ragusano col sindaco Maria Rita Schembari.

L’occasione è servita per fare il punto delle azioni fin qui messe in campo per realizzare l’area cargo e le opere infrastrutturali viarie a servizio dell’aeroporto necessarie a supportare l’aumento di traffico, a cominciare dal bando per la progettazione pubblicato dalla Sac e che scadrà il prossimo 19 aprile. Fondamentale anche per stabilire il cronoprogramma necessario a portare a termine l’infrastruttura, del costo complessivo di circa 47 milioni, e per la quale il governo Schifani ha previsto l’inserimento nel Fondo di sviluppo e coesione.