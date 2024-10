La Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Locale, nei giorni scorsi, ha eseguito l’arresto di due fratelli catanesi, rispettivamente di 33 e 37 anni, a seguito di un’aggressione ai danni di personale in servizio della Polizia Locale, nella centralissima piazzetta Addamo.

Gli arresti

Nella giornata odierna gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale, che ha applicato la misura degli arresti domiciliari a carico del 37enne e la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza a carico del 33enne.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dalla Divisione Polizia Anticrimine hanno consentito al Questore di Catania di disporre nei confronti di entrambi gli uomini l’applicazione della misura di prevenzione personale del D.A.C.Ur, ai sensi dell’art.13 bis del D.L. 14 del 2017, in forma estesa e per la durata di tre anni.

Il provvedimento

Con tale provvedimento il Questore dispone il divieto di accedere o di stazionare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di alcune tipologie di reati elencati dalla normativa, tra cui la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale, qualora tali reati siano stati commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di tali luoghi.

Ove a questi fatti sia seguito l’arresto in flagranza di reato e l’arresto sia stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, come nel caso di specie, il divieto è esteso a tutti i pubblici esercizi e i locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia.

La misura è volta a prevenire l’insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità e tutte le condotte pericolose per la pubblica sicurezza.

Il Daspo Willy a Catania per una baby gang

Prendevano di mira le persone all’interno dei locali pubblici, aggredendole per futili motivi. I poliziotti della questura di Catania al termine di un’indagine nei confronti dei componenti di una banda giovanile hanno arrestato sei ragazzi, di cui uno minorenne, per lesioni aggravate in concorso.

Le vittime sono state aggredite mentre si trovavano all’interno di discoteche del centro storico cittadino.

Attraverso le telecamere di videosorveglianza e delle testimonianze di persone presenti, gli investigatori della Squadra mobile sono riusciti a ricostruire la dinamica delle violenze di due episodi.

Like this: Like Loading...