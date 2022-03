In manette un 40enne a Catania

Aveva rubato degli spazzolini elettrici dal supermercato. Per questo un uomo è stato arrestato a Catania. E’ stato colto con le mani nel sacco nel quartiere di San Cristoforo. Sperava di sfuggire ai controlli dei rilevatori all’ingresso strappando il codice a barre dalla confezione.

L’operazione

Gli agenti del commissariato San Cristoforo hanno arrestato N.A., quarantunenne di origini senegalesi, per furto aggravato in un supermercato di via Acquicella Porto. Su segnalazione del responsabile dell’attività commerciale, due pattuglie del commissariato sono sopraggiunte in pochi minuti, fermando lo straniero. Perquisendolo, i poliziotti gli hanno trovato degli spazzolini elettrici e altri oggetti dai cui involucri aveva strappato il codice a barre. La refurtiva è stata riconsegnata al titolare del supermercato.

Il precedente in città

C’è un recente precedente a Catania di furto al supermercato. E’ andata alla fine male a due donne che sono state fermate dalla polizia e arrestate. L’episodio è accaduto all’interno di un centro commerciale di Catania. Gli agenti delle Volanti in quel caso arrestarono con l’accusa di furto aggravato due donne straniere, domiciliate a Catania ed entrambe pregiudicate. Nello specifico, gli equipaggi intervennero in un supermercato di un centro commerciale dove era stato segnalato un furto in atto. Fuori dall’attività commerciale venivano bloccate le due ladre che si stavano allontanando con un carrello pieno di generi alimentari del valore di circa 270 euro. Al momento del controllo i poliziotti verificarono che le donne erano in possesso anche di due paia di scarpe rubate da un altro negozio all’interno dello stesso centro commerciale del valore di circa 70 euro. Entrambi i direttori delle attività formalizzarono le relative denunce di furto e gli fu restituita la merce rubata. Le due donne sono state arrestate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altri casi simili

Di casi simili nel catanese se ne sono verificati diversi altri. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza lo scorso anno tre persone di Avola di 39, 40 e 47 anni, tra le quali una donna, poiché ritenute responsabili del concorso in furto aggravato e ricettazione. Grazie alla collaborazione tra gli addetti alla sicurezza, in servizio nei diversi centri commerciali e supermercati di Catania e provincia, i militari sono potuti intervenire nel parcheggio del supermercato Conad di via Gelso Bianco, mentre i tre caricavano in auto la merce appena razziata all’interno del punto vendita, consistente in numerose bottiglie di alcolici e prodotti per l’igiene del valore di circa 300 euro.