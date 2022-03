i loghi di noti marchi

I funzionari dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di Catania hanno fermato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, un cittadino straniero in arrivo dalla Turchia, trovato in possesso di 12 orologi contraffatti riportanti i loghi di noti marchi.

L’uomo sarà multato

La violazione, contemplata per quantità, peso e destinazione nella nuova fattispecie depenalizzata entrata in vigore con la Legge Europea n. 238 del 23 dicembre 2021, secondo cui è previsto un nuovo trattamento sanzionatorio nei casi d’introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, ha determinato per il trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 7.000 euro oltre al sequestro della merce.

Una slot machine in un panificio

I funzionari dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di Palermo, in collaborazione con i Carabinieri, hanno scoperto che in un esercizio commerciale adibito alla vendita del pane e di generi alimentari era presente una slot machine illegale. Il controllo è stato eseguito nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del gioco illegale.

La slot machine priva di codice identificativo

All’interno del locale, il titolare aveva messo a disposizione dei clienti una slot machine priva di codice identificativo e di nulla osta per la messa in esercizio, che funzionava in maniera indipendente senza collegamento alla rete telematica, e un distributore di chewing gum che in realtà mascherava un apparecchio da intrattenimento, non conforme alle caratteristiche tipiche dei videogiochi legali, mediante il quale il giocatore non riusciva a influenzare in alcun modo con la propria abilità l’esito della partita poiché l’esecuzione del gioco era del tutto casuale.

Stangata al titolare

Gli agenti hanno sequestrato le apparecchiature e al titolare dell’esercizio sono state elevate le contestazioni amministrative e pecuniarie previste dalla normativa vigente per un importo complessivo superiore a 100 mila euro.

Partirà anche il recupero delle imposte dovute con il Prelievo Unico Erariale previsto sugli incassi delle slot machine, ADM applicherà sanzioni e interessi.