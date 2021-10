bloccato dalla polizia

Uomo evade i domiciliari per andare a giocare alle slot machine

E’ stato trovato dalla polizia in un bar

L’autorità giudiziaria ha disposto per lui ancora una volta i domiciliari

Ad attirare gli agenti gli schiamazzi da parte dell’uomo

Nonostante fosse ai domiciliari non avrebbe resistito alla tentazione di uscire per giocare alle slot machine. Se ne sono accorti gli agenti delle Volanti nel corso di un controllo per verificare se il 42enne si trovasse nella sua abitazione, invece, è stato scovato in un bar.

Evade ma torna a casa

E’ stato arrestato per evasione ma l’autorità giudiziaria lo ha rispedito nella sua abitazione, dando un nuovo atto di fiducia all’uomo. Secondo quanto emerge nella versione della polizia, il 42enne non sarebbe stato nemmeno troppo silenzioso, durante la sua permanenza nel locale avrebbe alzato la voce, “tenendo un comportamento molesto” al punto da destare l’attenzione delle forze dell’ordine, che non hanno impiegato molto per rintracciarlo. E quando è stato preso avrebbe detto poco o nulla ai poliziotti ma ha potuto lo stesso fare rientro nella sua abitazione.

I precedenti nel Siracusano

Nonostante fosse ai domiciliari, a seguito dell’arresto per stalking ai danni della ex moglie, un 45enne è evaso per recarsi nell’abitazione della vittima per minacciarla. E’ accaduto il mese scorso a Siracusa.

La denuncia della donna, orma del tutto terrorizzata dall’idea che potesse subire delle conseguenze fisiche, alimentate dalle recenti notizie di cronaca, ha fatto scattare le indagini da parte dei carabinieri.

Un altro episodio

I carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia, hanno arrestato il mese scorso un siracusano 46enne per evasione dagli arresti domiciliari. La pattuglia, mentre accompagnava in caserma due soggetti sorpresi a rubare 70 kg di limoni, ha notato l’uomo per le vie del centro storico sebbene posto agli arresti domiciliari dagli stessi miliari nei giorni precedenti per furti seriali di zaini e portafogli in danno di turisti.