Tribunale

Per anni, secondo quanto emerso nelle indagini dei carabinieri e della polizia, sarebbe stato un vero incubo per commercianti e residenti di Ortigia. Damian Piotr Grezesik, 28 anni, disoccupato, originario della Polonia ma “siracusano” da anni, è stato condannato in via definitiva a 4 anni ed 8 mesi di reclusione per una serie di furti e rapine commesse nel centro storico di Ortigia tra il 2015 ed il 2018. Sono stati i carabinieri della stazione di Ortigia a rintracciare il giovane per notificargli l’ordine di arresto: è stato accompagnato nel carcere di Gela dove sconterà la sua pena.

Nell’ottobre del 2013 fu arrestato dai carabinieri, insieme ad un’altra persona, per una rapina commessa all’hotel «Des Etrangers» che sarebbe fruttata poco meno di 25 mila euro, tanto il valore dei preziosi trafugati da una vetrina infranta a colpi di mazza. Ad incastrarlo furono le telecamere di sicurezza dell’albergo. Nel marzo del 2018 i carabinieri di Ortigia, al comando del maresciallo, Santo Parisi, arrestarono il polacco, accusato di un furto commesso lo scorso 2 marzo in un ristorante di Ortigia. In quell’occasione il giovane, dopo aver forzato la porta di ingresso del locale, avrebbe rubato il denaro conservato nel registratore di cassa.