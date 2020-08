Se diciamo “casinò”, l’immagine che appare nella nostra mente è di certo quella di una slot machine. Questo marchingegno luminoso e rumoroso è infatti ormai non solo un gioco, ma proprio un simbolo di un mondo dotato da sempre di grande fascino, quello dei casinò.

Giocare alle slot è da sempre divertente, ad ogni età: i cilindri colorati che girano, il tiro della leva, il rumore dei rulli e della stessa che li aziona, le luci, l’attesa, il tintinnio delle monete che scendono.

È un po’ come essere sul set di qualche film, dove a volte la realtà però supera la fantasia, come possiamo leggere in questo articolo. Tutti sanno insomma com’è fatta una slot, i rulli, la leva: ma di fatto non sono tanti a conoscere le sue regole. Sì, perché a differenza di quanto qualcuno potrebbe pensare non è che si tira la leva e il gioco finisce, si tratta di un sistema di gioco ben più articolato, anche se non significa di certo che sia complesso.

Anzi, è proprio la sua semplicità ed accessibilità che lo rende un gioco che piace a tanti, a differenza di altri dove c’è troppo da pensare. Ed è per questo che ha avuto anche una grandissima diffusione il casino online, sia da computer che da smartphone.

Come si gioca alle slot

Un tempo i modelli di slot erano pochi e disponibili solo nei casinò fisici, ma oggi ce ne sono invece tantissimi e soprattutto accessibili grazie ad internet. Anche se di base il gioco è bene o male lo stesso, possono cambiare piccoli dettagli che rendono l’esperienza sempre nuova e che permettono di non annoiarsi praticamente mai.

Per giocare ci vogliono i gettoni o i ticket in base a dove si gioca, dal vivo o online. Ogni slot ha un numero variabile di “cilindri” rotanti, normalmente si arriva comunque al massimo a 7, per un totale di circa una decina e poco più di simboli. Si tratta, nello specifico, di 10 simboli più qualche simbolo extra speciale per vincite speciali.

Una volta avviato il gioco, i rulli iniziano a girare e il player deve attendere che mano a mano si fermino tutti. Al termine della sessione di fronte a sé avrà due combinazioni: una vincente e quella che si chiama payline (in italiano “linea di pagamento”). Se la seconda corrisponde alla prima in qualche modo, si inizia a vincere qualcosa.

Qualche slot per agevolare le vincite dà al giocatore più paylines o consente corrispondenze anche in diagonale. Qualora siano stati generati simboli speciali, può essere che si vinca un premio maggiorato: il simbolo Wild fa da jolly, per esempio, sostituendo altri simboli; lo scatter paga sempre; il Bonus permette altre vincite o l’accesso a minigiochi per montepremi extra.

Slot machine online: il top nel settore

Come abbiamo già accennato, gli amanti delle slot machine oggi preferiscono di gran lunga giocare online. Nei siti dei casinò online, infatti si possono trovare prodotti che sono molto più variegati, innovativi ed avvincenti grazie ai produttori di software più all’avanguardia.

Sul web le slot machine NetEnt, sono sempre il top per quanto riguarda i casino online. Questo perché si tratta di slot che garantiscono vincite anche molto elevate, con un’esperienza di gioco davvero fuori dal comune.

Qualche nome? Basta solo citare Narcos, Conan, Robin Hood, la slot di Ozzy Osbourne e la nuovissima macchina ispirata dal mitico videogame anni ’90, Street Fighter II.

Le slot machine a marchio NetEnt permettono di divertirsi in tutta sicurezza grazie ad un generatore casuale di numeri che definisce quando la slot deve pagare.