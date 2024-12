Quasi un chilo e mezzo di droga nascosta in uno scantinato nel quartiere Librino è stato scoperto durante un blitz della Polizia di Stato, nell’ambito di una nuova attività di controllo per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. L’intervento è stato svolto dagli agenti della squadra Volanti, coadiuvati dalla squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Il fiuto di Maui scova la droga

La perlustrazione a tappeto di una zona di viale Moncada ha permesso di scovare droga di tutti i tipi, tra marijuana, hashish e cocaina, ben nascosti in uno scantinato di uno stabile. A scovare la sostanza stupefacente è stato il fiuto di Maui, il cane antidroga che, nelle scorse settimane, nella stessa zona, aveva fiutato altra droga che è stata prontamente sequestrata dai poliziotti, sottraendola al mercato dello spaccio.

Indagini in corso

I poliziotti hanno individuato un grosso borsone blu con all’interno 700 grammi di marijuana, conservata in buste sottovuoto, 7 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi e qualche dose di cocaina. Nell’immediatezza dei fatti, non è stato possibile individuare il proprietario dello scantinato, poiché non è una pertinenza di una delle abitazioni dell’edificio, ma sembrerebbe usato arbitrariamente da singoli condomini. In ogni caso, sono in corso tutti i controlli necessari per risalire al proprietario o al soggetto che ha la materiale disponibilità del locale. La droga trovata è stata sequestrata e sarà distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Cocaina ad Acireale

La Polizia di Stato ha rinvenuto 30 involucri di cellophane, contenenti complessivamente 12 grammi di cocaina ad Acireale. Gli agenti delle volanti hanno notato un giovane uscire da un negozio del centro e allontanarsi in modo sospetto. Il giovane, prima che gli agenti potessero identificarlo, ha accelerato il passo facendo perdere poi le proprie tracce. A quel punto i poliziotti sono entrati all’interno dei locali dell’attività al fine di identificare i clienti in quel momento presenti. Dopo una breve ricerca, gli stessi hanno rinvenuto accanto al cestino della spazzatura della toilette, un involucro con trenta dosi di cocaina, già confezionate e pronte allo smercio, per un peso complessivo circa 12 grammi e un controvalore pari a quasi 800 euro. La sostanza è stata posta sotto sequestro e sono in atto le attività investigative volte a rintracciare il pusher.

Like this: Like Loading...