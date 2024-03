Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria delle Digos delle Questure di Catania e Padova riguardante i tafferugli avvenuti durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcio Padova ed il Catania, sono stati arrestati a Catania ulteriori due tifosi ultras etnei.

In particolare, la Digos di Catania, dopo una attenta visione delle immagini relative agli scontri, ha arrestato nella serata di ieri a Catania, due tifosi ultras un 34 enne e un 42 enne, entrambi con precedenti di polizia specifici e già sottoposti in passato a Daspo.

La perquisizione e gli arresti

Nel corso della perquisizione a carico dei soggetti sono stati trovati in uno zaino gli oggetti utilizzati per il travisamento. Anche questi soggetti, come gli altri già arrestati, sono ritenuti responsabili dei reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

Proseguono gli approfondimenti e gli accertamenti da parte delle Digos di Catania e Padova per la contestualizzazione delle singole condotte anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di Daspo.

Vestiti rubati, una denuncia per ricettazione

Nel primo pomeriggio dello scorso 16 marzo, gli agenti delle Volanti sono intervenuti a San Giorgio, dove un anonimo aveva segnalato la presenza di un’auto a bordo della quale avrebbero dovuto trovarsi alcuni individui in possesso di armi. In effetti, i poliziotti hanno individuato l’auto segnalata in Via Alcantara e qui l’hanno fermata: a bordo si trovava soltanto il conducente, un 43enne pregiudicato catanese.

Per accertare la veridicità della segnalazione, gli agenti hanno perquisito sia il conducente, su quale non è stato rinvenuto alcunché di rilevante, sia l’autovettura sulla quale viaggiava dove, invece, sono stati ritrovati alcuni capi d’abbigliamento le cui caratteristiche ne facevano sospettare la provenienza furtiva, e sui quali l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione circa il possesso.

L’abbigliamento rinvenuto è stato sequestrato, mentre la persona che lo deteneva è stata denunciata in stato di libertà per il reato di ricettazione.