Trovato in casa quasi un chilo di erba

Un arresto e una denuncia a Catania per droga, nel mirino finiscono due pregiudicati. In provincia di Catania scoperto un giovane che in casa aveva quasi un chilo di stupefacente. Invece in città beccato un ragazzo con dell’erba nelle vicinanza di una scuola.

Puntata la casa del pregiudicato ad Acireale

Gli agenti del commissariato di Acireale, durante le attività di controllo svolte con il supporto delle unità cinofile della questura, hanno eseguito diverse perquisizioni. Alcune anche mirate attività nelle aree circostanti alcuni istituti superiori di Acireale. Nel corso di questi servizi gli agenti del commissariato e, in particolare, quelli della squadra investigativa con le unità cinofile antidroga, hanno eseguito una perquisizione a Piano D’Api, frazione di Acireale. Nel mirino l’abitazione di un pregiudicato 23enne con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti. Fatto ingresso nell’appartamento, il cane “Pablo” ha puntato con decisione verso una porta chiusa a chiave. Una volta aperta, ha permesso l’accesso ad una stanza adibita a bagno, dove sono state rinvenute 4 insalatiere contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, complessivamente quantificata in 935 grammi lordi.

Perquisizione in altre stanze

La perquisizione estesa alle restanti stanze dell’abitazione, tra cui il salotto. Qui trovati due bilancini elettronici di precisione e pezzi di carta stagnola. Materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente in dosi da destinare allo spaccio. Nel balcone dell’abitazione, invece, è stata rinvenuta una pianta di cannabis già fiorita con steli di altezza di circa un metro. Il 23enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Catania.









A Borgo Ognina

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno dal loro canto effettuato un’altra operazione antidroga con una denuncia. L’accusa per un 23enne è quella di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ad essere notato un veicolo guidato dal ragazzo, già conosciuto per i suoi precedenti per furto di auto, che procedeva con fare sospetto. A bordo dell’auto, inoltre, si trovava anche un altro pregiudicato. A quel punto, gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo per effettuare un controllo. Alla vista degli agenti, il 23enne ha mostrato segni di nervosismo, rivolgendo provocazioni ai poliziotti e tentando di farli desistere dal controllo. Insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno deciso di perquisirlo. Il 23enne trovato in possesso di un cilindro di plastica contenente marijuana e diverse banconote di vario taglio, presunto guadagno dell’attività di spaccio. In questo week-end, quindi, nel catanese un arresto e una denuncia per droga a carico di due pregiudicati.

