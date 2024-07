Grazie alla tempestività d’intervento a seguito di una segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Aci Castello sono riusciti ad arrestare un ladro seriale di 52 anni, colto sul fatto mentre rubava una bicicletta da un garage.

Il tentato furto e la ricerca

L’episodio è avvenuto in via Livorno, quando una residente ha sentito l’allarme del proprio box e, affacciandosi dal balcone, ha notato un uomo che le stava trafugando la bici. Sorpreso dalla padrona di casa, il malvivente ha abbandonato il mezzo rubato per darsi alla fuga a piedi. Grazie alla descrizione fornita dalla donna, i Carabinieri si sono messi subito alla ricerca del fuggitivo, setacciando il centro cittadino.

La fuga

Individuato un sospetto nei pressi della fermata dell’autobus in piazza delle Scuole, alla vista dei militari l’uomo è scappato nuovamente, lasciando cadere un sacchetto pieno di refurtiva tra gioielli e cellulari, probabilmente bottino di altri furti compiuti poco prima. Ne è nato un rocambolesco inseguimento, con il malvivente che ha tentato prima di nascondersi in uno stabile abbandonato e poi, una volta raggiunto dai Carabinieri, si è spogliato e gettato in mare cercando di confondersi tra i bagnanti.

Fermato e arrestato

Il coordinamento tra le pattuglie e la collaborazione di alcuni cittadini hanno permesso di individuare e bloccare il fuggitivo mentre usciva dall’acqua. Una volta condotto in caserma e identificato tramite rilievi fotodattiloscopici, l’uomo è risultato essere un pregiudicato di 52 anni, per cui pendeva già un ordine di custodia cautelare in carcere per 3 furti e resistenza a pubblico ufficiale a Catania. Il giudice, convalidando l’arresto, ha disposto per lui il carcere

Una altro furto a Catania

Due uomini, di 42 e 41 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania per furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare ferro e materiale elettrico dall’ex presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele”. Un cittadino ha segnalato forti rumori provenienti dall’interno del vecchio policlinico, permettendo ai Carabinieri di intervenire tempestivamente. I militari hanno trovato i due uomini che stavano trasportando materiale ferroso verso la recinzione dell’ex ospedale. La perquisizione ha portato al ritrovamento di chiavi di un’auto, arnesi per lo scasso, cavi elettrici e un quadro elettrico, appena asportati dai vecchi padiglioni. I due sono stati deferiti in stato di libertà.