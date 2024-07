Nottata movimentata quella appena trascorsa a Vittoria, dove ignoti hanno tentato di compiere due furti in altrettante aziende agricole della zona. Il primo episodio si è verificato in un deposito di agrofarmaci, dove i ladri sono riusciti a introdursi nel perimetro esterno manomettendo la rete di recinzione. La loro presenza però è stata prontamente rilevata dall’antifurto, che ha fatto scattare l’allarme.

Intervento tempestivo delle guardie giurate e dei carabinieri

Immediato è stato l’intervento delle guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, che hanno raggiunto il deposito per un controllo dopo essere state allertate dalla sala operativa. Contemporaneamente sono stati avvisati anche i responsabili dell’azienda e i carabinieri, che si sono precipitati sul posto. Al loro arrivo però dei malviventi nessuna traccia: resisi conto di essere stati scoperti, si erano rapidamente dati alla fuga senza riuscire a rubare nulla, lasciando solo segni del loro passaggio. Ai militari dell’Arma sono state fornite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che saranno utili per le indagini.

Secondo tentativo di furto su un mezzo MMT

Ma la nottata di lavoro per le guardie giurate non era ancora finita. Poco dopo infatti è scattato un altro allarme antifurto, stavolta su un mezzo MMT parcheggiato all’interno di un’altra azienda agricola vittoriese. Anche in questo caso è stato fondamentale l’intervento tempestivo degli agenti: allertati dalla sala operativa, si sono recati sul posto insieme ai carabinieri, trovando alcuni cavi elettrici del mezzo manomessi ma nessuno nelle vicinanze.

Efficacia degli antifurti e collaborazione tra sicurezza privata e forze dell’ordine

Anche in questo caso l’antifurto installato sul mezzo ha funzionato: oltre ad emettere l’allarme silenzioso che ha avvisato la centrale operativa, ha bloccato l’avviamento impedendo così ai malviventi di portarlo via. Due tentativi di furto dunque sventati nel giro di poche ore grazie alla prontezza di riflessi e al tempestivo intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno collaborato con le forze dell’ordine per mettere in fuga i ladri e tutelare così gli immobili e i mezzi delle aziende prese di mira. Le indagini proseguono per cercare di risalire all’identità dei responsabili.